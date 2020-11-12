Son dakika | Abdullah Avcı'nın ilk işi bu oldu! Nwakaeme...

Trabzonspor'un Kasımpaşaspor'a 4-3 mağlup olduğu maçta iki gol atıp bir de asist yaptıktan sonra sakatlanan Nwakaeme, sonraki hafta oynanan Alanyaspor maçında kadroda yer almasına rağmen riske edilmemiş ve oynatılmamıştı.

Asist Analiz'in özel haberine göre bugün idmanlara başlayan Nwakaeme sevinç yaratırken, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın tecrübeli oyuncu ile özel ve yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Nwakaeme’nin liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.

EN SKORER OYUNCU

Bordo-mavili ekipte 3. Sezonunu geçiren Nwakaeme, bu süre zarfında toplam 80 maça çıkarken 28 gol atıp 23 de asist yaptı. Bu istatistiğiyle Karadeniz ekibinin skora en fazla katkıda bulunan oyuncusu konumunda bulunan 31 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor maçında oynayacağı öğrenilirken, moralinin de yerine geldiği gözlendi.

TRABZONSPOR KUVVET ÇALIŞTI!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30’da başlayan basına kapalı fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışma, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor akşam yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.