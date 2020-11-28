Son dakika - Abdurrahim Albayrak: "Diagne bugün 15 milyon euro"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

"Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı."

"Sakatlık olmadı, bu sevindirici. Çok güzel oynadık. Kayserispor karşısında da güzel oynamıştık ama şans bizim yanımızda değildi. Bugün mükemmel oynadık."

"Sabah kahvaltısında Fatih Hoca ile bunu konuştuk. Babel'i, üçüncü forvet olarak adapte etti. Muslera yok, Okan yok. Sağ sol bek sakat. Stoper sakat. Bazı arkadaşlarımız kovidden dolayı yok. Arda, Omar, Belhanda yok. Daha sayabileceğim bir sürü futbolcu yok. 7 tane banko 11'de oynayan futbolcumuz yok. Hoca bunu hiç mazeret göstermedi."

"Geçen hafta 7-8 olurdu. Rize'de de çok iyi kaleci vardı. Muhteşem goller çıkardı. Çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Milli takıma yeni bir kaleci geliyor. İki haftada 15 gol atardık ama maalesef geçen hafta atamadık."

"Doğup büyüdüğüm şehirde 4-0 gibi net bir galibiyetle İstanbul'a dönüyoruz. Bundan sonra daha güzel, daha keyifli olacak. Falcao ve sakat oyuncular dönünce bambaşka bir Galatasaray olacak!"

"Florya'daki çalışma temposunu görmeyen bilemez, tahmin bile edemez."