Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Abdurrahim Albayrak: "Son test sonuçlarım henüz gelmemiştir"
29.03.2020 - 21:44 | | DHA

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: "Son test sonuçlarım henüz gelmemiştir"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, son yapılan koronavirüs testinin sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını söyledi.

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: "Son test sonuçlarım henüz gelmemiştir"

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İkinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirten Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Son test sonuçlarım henüz gelmemiştir

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim emeklilik ile ilgili son kararını verdi!

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Son test sonuçlarım henüz gelmemiştir

Fatih Terim klibi

 

Yusuf Yazıcı'dan hemşerilerine erzak yardımı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: "Son test sonuçlarım henüz gelmemiştir"

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: "Son test sonuçlarım henüz gelmemiştir"

Artem Kravets futbolu özledi

Artem Kravets futbolu özledi

Alex'ten Galatasaray derbisi itirafı! "ilk defa gördüm"

Alex'ten Galatasaray derbisi itirafı! "ilk defa gördüm"

Galatasaray'da ayrılık kararı! Florin Andone...

Galatasaray'da ayrılık kararı! Florin Andone...

Sıradaki Haber