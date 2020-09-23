23.09.2020 - 17:25 |
Son dakika | Aboubakar saat 23.30'da İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar bu gece saat 23.30'da İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Kartal'ın prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar bu gece saat 23.30'da İstanbul'a geliyor.
29 yaşındaki forvet yarın geniş kapsamlı sağlık kontrolünden geçecek. Problem olmadığı takdirde siyah-beyazlı takıma 1+1 yıllık imza atacak.
Aboubakar, eski sakatlığının nüksetmesi halinde sözleşmesinin tazminatsız feshedilmesi maddesini de kabul etti.