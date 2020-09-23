Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Aboubakar saat 23.30'da İstanbul'a geliyor...
23.09.2020 - 17:25 |

Son dakika | Aboubakar saat 23.30'da İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar bu gece saat 23.30'da İstanbul'a geliyor.

ABONE OL

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Kartal'ın prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar bu gece saat 23.30'da İstanbul'a geliyor.

29 yaşındaki forvet yarın geniş kapsamlı sağlık kontrolünden geçecek. Problem olmadığı takdirde siyah-beyazlı takıma 1+1 yıllık imza atacak.

Aboubakar, eski sakatlığının nüksetmesi halinde sözleşmesinin tazminatsız feshedilmesi maddesini de kabul etti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yılın takası! İrfan Can Kahveci Süper Lig devine...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık!

Son dakika | Aboubakar saat 23.30da İstanbula geliyor...

 

 

 

Başakşehir paylaştı | Günün idmanı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Aboubakar saat 23.30'da İstanbul'a geliyor...
    Son dakika | Aboubakar saat 23.30'da İstanbul'a geliyor...
  2. Galatasaray Hajduk Split maçı saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11...
    Galatasaray Hajduk Split maçı saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11...
  3. Fatih Terim basın toplantısı düzenliyor (CANLI)
    Fatih Terim basın toplantısı düzenliyor (CANLI)
  4. Mustafa Er'den Burak Kapacak açıklaması
    Mustafa Er'den Burak Kapacak açıklaması
  5. Dünyanın sporu D-Smart’ta!
    Dünyanın sporu D-Smart’ta!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Murat Şahin: Atiba'yı yarın kullanamayacağız

Son dakika | Murat Şahin: Atiba'yı yarın kullanamayacağız

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor camiasının acı günü

Trabzonspor camiasının acı günü

Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı

Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı

Sıradaki Haber