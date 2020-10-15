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15.10.2020 - 12:51 | | Kerem Özay

Son Dakika | Abramovic harekete geçti! Dortmund'un genç süperstarı için...

İngiltere'de transferin şampiyonu Chelsea, şimdi de gözünü Borussia Dortmund'un genç Erling Haaland'a dikti.

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İngiltere'de transfer sezonu sona erdi fakat hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Malang Sarr ve Thiago Silva gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Kuzey Londra ekibi, ara transfer dönemi başlamadan çalışmalara hız verdi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Abramovic'in bu sene Almanya'da boy gösteren genç yıldızlara yöneldiği aktarılırken, Londra ekibinin yeni hedefi ortaya çıktı.

ABRAMOVİC DEVREDE

Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'yı kasıp kavuran 20 yaşındaki Norveçli futbolcu Erling Haaland için devreye giren Abramovic, ara transfer döneminde bu oyuncuyu renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.

Frank Lampard yönetiminde bu sezon istenilen performansı tam olarak sahaya yansıtamayan Chelsea, bu transferde ezeli rakiplerden Manchester United ve İtalyan devi Juventus'la kıyasıya bir rekabete girecek.

20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Piyasa değerinin 45 milyon € olduğu dönemde sözleşmedeki 20 milyon €'luk serbest kalma bedelinden faydalanarak oyuncuyu transfer eden Alman devi Dortmund, şimdi Avusturya ekibinin düştüğü hataya kendisi düştü.

Erling Haaland'a imza attırılan sözleşmede oyuncunun serbest kalma bedeli 75 milyon € olarak belirlenmişti. 3 dev kulübün kıyasıya yarışacağı transferde belirleyici olan unsur takımların Haaland'a yapacağı maaş teklifi olacak.

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