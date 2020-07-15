Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı canlı yayında resmen açıkladı!
15.07.2020 - 01:11 |

Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı canlı yayında resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre... Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinde Hollanda kulübü Fortuna Sittard ile ilgili müjdeyi verdi.

Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı canlı yayında resmen açıkladı!
ABONE OL

Acun IlıcalıSurvivor 2020 finalinde Hollanda kulübü Fortuna Sittard ile maceralarının başladığını açıkladı.

Ilıcalı canlı yayında, ''Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullandı.

Öte yandan Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı sosyal medyadan takip etme çağrısında bulundu .Fortuna Sittard'ın 21 bin takipçili olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 40 bine dayandı.

Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittardı canlı yayında resmen açıkladı

Kulüp başkanı bir Türk
Hollanda'nın Sittard ilinde kurulan Fortuna Sittard, Hollanda Birinci Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Corona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamayan Hollanda Ligi'nde normal şartlarda küme düşmesi gereken ama sezon tamamlanamadığı için ligde kalan Fortuna Sittard'ın kulüp başkanı da bir Türk. Özgür Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı takım, gelecek sezonda da Eredivisie'de mücadele edecek.

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

    Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup çalışmalarına devam ediyor...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Chelsea, Norwich City'i 1-0 yendi!
      Chelsea, Norwich City'i 1-0 yendi!
    2. Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı canlı yayında resmen açıkladı!
      Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı canlı yayında resmen açıkladı!
    3. TFF 3. Lig'de play-off maç programı açıklandı
      TFF 3. Lig'de play-off maç programı açıklandı
    4. Trabzonspor'da Konyaspor hazırlığı!
      Trabzonspor'da Konyaspor hazırlığı!
    5. Sivasspor'da 11. kez Kovid-19 testi yapıldı
      Sivasspor'da 11. kez Kovid-19 testi yapıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Claudio Bravo patladı! Beşiktaş tepkisi...

    Claudio Bravo patladı! Beşiktaş tepkisi...

    Ergin Ataman'dan Obradovic ve Fenerbahçe açıklaması!

    Ergin Ataman'dan Obradovic ve Fenerbahçe açıklaması!

    Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı!

    Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı!

    Fransa'da gündem Islam Slimani! Marsilya talip oldu...

    Fransa'da gündem Islam Slimani! Marsilya talip oldu...

    Sıradaki Haber