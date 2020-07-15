Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı canlı yayında resmen açıkladı!

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinde Hollanda kulübü Fortuna Sittard ile maceralarının başladığını açıkladı.

Ilıcalı canlı yayında, ''Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullandı.

Öte yandan Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı sosyal medyadan takip etme çağrısında bulundu .Fortuna Sittard'ın 21 bin takipçili olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 40 bine dayandı.

Kulüp başkanı bir Türk

Hollanda'nın Sittard ilinde kurulan Fortuna Sittard, Hollanda Birinci Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Corona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamayan Hollanda Ligi'nde normal şartlarda küme düşmesi gereken ama sezon tamamlanamadığı için ligde kalan Fortuna Sittard'ın kulüp başkanı da bir Türk. Özgür Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı takım, gelecek sezonda da Eredivisie'de mücadele edecek.

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı