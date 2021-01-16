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16.01.2021 - 01:15 |

Son dakika - Acun Ilıcalı transferi resmen açıkladı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard ile ilgili açıklamalarda bulunurken Mesut Özil sorusuna cevap verdi.

Son dakika - Acun Ilıcalı transferi resmen açıkladı!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard ile ilgili açıklamalarda bulundu. TV100 canlı yayınına bağlanan Ilıcalı, Mesut sorusuna cevap verdi.

"Panathinaikos'tan bir genç yetenek transfer edeceğiz"
"Fortuna Sittard'a Panathinaikos'tan bir genç yetenek transfer edeceğiz. 2 takviye ile arayı tamamlayacağız. 6 maçta 4 galibiyet aldık. İnşallah ileride Hollanda Ligi'nin yayın haklarını alırım, seyredersiniz."

"Mesut sorulmayacaktı"
Ümit Özat'ın "Acun ağabey, Mesut'u getiriyor musun?" sorusuna Acun Ilıcalı: "Bu bağlantıda bu soru sorulmayacaktı." cevabını verdi.

"Derbi gollü olur"
"Beşiktaş - Galatasaray derbisinde fazla gol olacağını hissediyorum. Karşılıklı goller olacaktır. İki takım da futbol oynatmaya meyilli teknik direktörlere sahip."

Son dakika - Acun Ilıcalı transferi resmen açıkladı

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