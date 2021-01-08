Son dakika | Adana Demirspor, Berk Yıldız ve Erkan Kaş'ı transfer ediyor!

Ismael Aissati'yi renklerine katarak transferde ses getiren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da kadrosuna takviye yapmaya devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Adana temsilcisi iki oyuncuyu daha kadrosuna katmak üzere. Mavi-lacivertli kulüp taraftarların çok istediği Berk Yıldız'ı yeniden renklerine bağlıyor.

Adana Demirspor'da geçen sezon performansıyla göz dolduran, bu sezon Yeni Malatyaspor'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Adana Demirspor'un ayrıca Malatya ekibinin sol beki Erkan Kaş'ı da kadrosuna katacağı gelen haberler arasında.



