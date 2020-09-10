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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi
10.09.2020 - 16:11 |

Son dakika | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktörlük görevine Fatih Akyel'i getirdi.

Son dakika | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi
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Adanaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımızın teknik direktörlük görevine Fatih Akyel getirilmiştir.

Adanaspor'umuz, Teknik Direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel Turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." 

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