Son dakika | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi

Adanaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımızın teknik direktörlük görevine Fatih Akyel getirilmiştir.

Adanaspor'umuz, Teknik Direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel Turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir."

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