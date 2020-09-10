10.09.2020 - 16:11 |
Son dakika | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktörlük görevine Fatih Akyel'i getirdi.
Adanaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımızın teknik direktörlük görevine Fatih Akyel getirilmiştir.
Adanaspor'umuz, Teknik Direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel Turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir."
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