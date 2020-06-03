03.06.2020 - 16:20 | | Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Â
Son dakika | Malatyaspor BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in babasÄ± vefat etti
BtcTurk Yeni MalatyasporÂ BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in 76 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Ã–mer Gevrek, geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Yeni Malatyaspor BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in babasÄ± Ã–mer Gevrek geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
SÃ¼per Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in babasÄ± kalp krizi geÃ§irdi. TedaviÂ iÃ§in hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ã–mer Gevrek, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼p BaÅŸkanÄ±mÄ±z Adil Gevrek'in babasÄ± Ã–mer Gevrek (76) geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hakkÄ±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur. Merhuma Allah'tan rahmet, KulÃ¼p BaÅŸkanÄ±mÄ±z Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" denildi.