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03.06.2020 - 16:20 | | Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Â

Son dakika | Malatyaspor BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in babasÄ± vefat etti

BtcTurk Yeni MalatyasporÂ BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in 76 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Ã–mer Gevrek, geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Son dakika | Malatyaspor BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in babasÄ± vefat etti
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Yeni Malatyaspor BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in babasÄ± Ã–mer Gevrek geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SÃ¼per Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek'in babasÄ± kalp krizi geÃ§irdi. TedaviÂ iÃ§in hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ã–mer Gevrek, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼p BaÅŸkanÄ±mÄ±z Adil Gevrek'in babasÄ± Ã–mer Gevrek (76) geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hakkÄ±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur. Merhuma Allah'tan rahmet, KulÃ¼p BaÅŸkanÄ±mÄ±z Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" denildi.

Son dakika | Malatyaspor BaÅŸkanÄ± Adil Gevrekin babasÄ± vefat etti

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