Son dakika | Afrika Şampiyonlar Ligi'nin kralı El Ehli

Afrika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, iki Mısır ekibi Zamalek ile El-Ehli karşılaştı.

Mısır'ın başkentindeki Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, El-Ehli'den El Soleya'nın 5 ve Zamalek'ten Şikabala'nın 31. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

El-Ehli, Magdy'nin bitime 4 dakika kala kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

CAF Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı El-Ehli, 2013'ten bu yana ilk, toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Bir futbol efsanesi!