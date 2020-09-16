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16.09.2020 - 17:13 |

Son dakika - Ağaoğlu'ndan son dakika Sörloth açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth transferiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

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Başkan Ahmet Ağaoğlu, Norveçli yıldızın kaosa dönen transfer süreciyle ilgili şunları söyledi;

"Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Yani biz 1 alacaksak, onlar da 1 alacak. Bu transfer 48 saat içinde çözülürse çözülür. Bu sezon maçların yüzde 50'sinden fazlasında oynaması halinde Trabzonspor, 6M€ vererek Sörloth'un bonservisini alma hakkına sahipti. Oyuncu ısrarla Leipzig'e gitmek istediğini söyledi ama bu işin 4 tarafı var. Leipzig, Palace, Trabzonspor ve SörlothSon dakika - Ağaoğlundan son dakika Sörloth açıklaması

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