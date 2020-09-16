Son dakika - Ağaoğlu'ndan son dakika Sörloth açıklaması

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Norveçli yıldızın kaosa dönen transfer süreciyle ilgili şunları söyledi;

"Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Yani biz 1 alacaksak, onlar da 1 alacak. Bu transfer 48 saat içinde çözülürse çözülür. Bu sezon maçların yüzde 50'sinden fazlasında oynaması halinde Trabzonspor, 6M€ vererek Sörloth'un bonservisini alma hakkına sahipti. Oyuncu ısrarla Leipzig'e gitmek istediğini söyledi ama bu işin 4 tarafı var. Leipzig, Palace, Trabzonspor ve Sörloth