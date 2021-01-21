Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Süper Lig Haberleri Son dakika - Ahmed Kutucu, Heracles'e kiralandı
21.01.2021 - 12:55 | | Trtspor

Son dakika - Ahmed Kutucu, Heracles'e kiralandı

Hollanda ekibi Heracles, Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Son dakika - Ahmed Kutucu, Heracles'e kiralandı
ABONE OL

Türkiye’den 4 büyük kulübün talip olduğu Ahmed Kutucu'nun yeni adresi belli oldu.

Trt Spor'un haberine göre; Hollanda ekibi Heracles, Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

20 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe , Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş da talip olmuştu. Ahmed Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga’da 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

 Son dakika - Ahmed Kutucu, Heraclese kiralandı

Guardiola: Şampiyonluk adayı gibi oynuyoruz
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ünal Karaman'dan imza sonrası ilk açıklama
    Ünal Karaman'dan imza sonrası ilk açıklama
  2. İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
    İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
  3. Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi
    Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi
  4. Halil'in babası transferi açıkladı! 'Anlaştık'
    Halil'in babası transferi açıkladı! 'Anlaştık'
  5. Mehmet Sepil'den Ünal Karaman açıklaması
    Mehmet Sepil'den Ünal Karaman açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akhisarspor, Buca'dan Serkan'ı transfer etti!

Akhisarspor, Buca'dan Serkan'ı transfer etti!

Süleyman Hurma: Fenerbahçe dünyanın en iyi 10 numarasını getirdi

Süleyman Hurma: Fenerbahçe dünyanın en iyi 10 numarasını getirdi

Denizlispor'da moraller dip yaptı

Denizlispor'da moraller dip yaptı

Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması

Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet