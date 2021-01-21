Son dakika - Ahmed Kutucu, Heracles'e kiralandı

Türkiye’den 4 büyük kulübün talip olduğu Ahmed Kutucu'nun yeni adresi belli oldu.

Trt Spor'un haberine göre; Hollanda ekibi Heracles, Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

20 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe , Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş da talip olmuştu. Ahmed Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga’da 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.