Son dakika | Başkan Ahmet Ağaoğlu: 3 kupada da hedefe yürüyoruz

SKORER - Trabzonspor Kulübü'nün Haziran ayı divan genel kurulu, Covid-19 nedeniyle internet üzerinden yapıldı.

Toplantıda söz alan Başkan Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Divan Kurulu Toplantısı'na hoşgeldiniz. Covid-19 nedeniyle ben de ilk defa böyle bir şeye tanık oluyorum. Daraltılmış Divan Kurulu Toplantısı... İnşallah bir sonraki Divan Toplantısı'nda ülkemiz salgınla verilen mücadelenin semeresini görmüş olur. Divan Kurulu, her türlü sıkıntılı, problemli durumlarda fikirlerine başvurduğumuz bir üst kurul ve üst akıl. Divan Kurulu yönetimiz açısından son derece önemlidir.

'Trabzonspor haksızlığa karşı dik duran kulüptür'

Biz büyük bir camiayız. 10 milyon taraftarı olan bir kulübüz. Fikstür dahilinde ilk maçların oynandığı coğrafyanın takımıdır Trabzonspor'dur. Birileri ister kabul etsin, ister etmesin kazanmış olduğu şampiyonluklarla ülke futbolundan adından söz ettiren kulüp. Bizim misyonumuz var. Biz görevimizi biliyoruz. Şartlar ne olursa olsun son birkaç ay içerisinde gerek Divan Kurulu gerek yönetim kurulu üyeleri olarak bizlerin takımımızın vermiş olduğu mücadele bizlere önderlerimizin bu şehrin futboluna hizmet etmiş emanete olan sadakatten kaynaklanmaktadır. Trabzonspor her zaman kendi rotasını çizip haksızlığa karşı dik duran kulüptür.

Kısıtlı imkanlar içerisinde haksızlığa, adaletsizliğe ve adaletsizliğe olan güce karşı verilen mücadelenin karşısında bu başarılar elde edildi. Futbolda adalet kavramının farklı şekilde algılanmasıyla kavram karmaşası yaşandı. Trabzonspor bu çizgisinden ödün vermedi. Bugün verdiğimiz mücadele bunun devamı. 1996'da kaybettiğimiz şampiyonluk, 2011'de yaşadığımız türbülans malumunuzdur. Biz bunlardan ders aldık. Bu ve buna benzer süreçler camlaya asla zarar veremeyecektir.

'3 kupada hedefe yürüyen takımız'

Trabzonspor futbol kulübü bu sene de dahil olmak üzere hem kupada hem ligde zirve mücadelesini sürekli hale getirebilecek bir yapıya yüzde 80-90 oranında oturmuştur. Bu kulübü yönetenler kulübü canından öte seven insanlardır. Trabzonspor bizim için candan ötedir. Bu uğurda yapılacak olan mücadele de kutsal bir mücadeledir. Duygu yüklüyüz. Yıllar sonra ilk defa üç kupada hedefe yürüyen bir takım. Tabii ki heyecanlıyız. Hedefe bu kadar yakınlaştığımız halde azami gayretle azami dikkatle en az hata yapmaya çalışıyoruz. Bazen saatler geçmek bilmiyor. Bizlere bu görevi tevdi eden Trabzonspor camiasına şükranlarımı arz etmek istiyoruz.

'Güneş balçıkla sıvanmaz'

Sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Çok erken ayağımızın takılmasını bekliyorlardı. Farklı unsurları devreye sokarak yapmaya çalıştılar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Trabzonspor'un bileğinin gücüyle, kendi doğrularıyla bu noktaya geldiği gerçeği de doğal olarak bir takım kesimleri rahatsız etti. Onların yerinde olsam ben de rahatsız olurdum. Neden ben yapmıyorum da Trabzonspor yapıyor? Çünkü Trabzonspor işin doğrusunu yapmaya çalışıyor. Bu bayrağı bu noktaya kadar getiren kurucu üyelerimizin saygı değer başkanlarımızın hatıralarına ve emanetlerine saygımızdan kaynaklanmaktadır. Son dönemde camiamızla alakalı olarak öne çıkan bir takım hususlar var. Alanyaspor maçından sonra yaşadığımız bir süreç var. Takımımızın şu andaki durumu ve şampiyonluk yarışıyla alakalı fazla bir şey söylemek istemiyorum.

'36 gündür tesislerde kalıyorum'

36 gündür bu tesislerdeyim. Günün 24 saati oyuncularımızla, hocamızla birlikteyim. İyi ki 2 puanı kaybettik demiyorum. Şu anda takımın oyuncuların, teknik heyetin motive olduğunu söyleyebilirim. Olumsuz baskı söz konusu değil. Oyuncuların morali yerinde. Yaşanmış olan olaylardan dolayı önümüzdeki maçlara çok farklı bakıyorlar. Alanya maçı zor geçeceğini bekliyorduk. Bir takım farklı unsurların devreye gireceğini bekliyorduk. Başakşehir'i takip ediyoruz. 6 maç sonunda takımımızın şampiyon olacağından en ufak bir kuşkumuz yok. Kupada 23 sene sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendik. Önemli olan adımızı finale yazdırmaktı. Finali kazanırsanız size kupa verecekler. Bu tür istatistiklere fazla takılmamak lazım. O kupayı İnşallah kaldıracağız.

'Biz bu ligin oynanacağını biliyorduk'

Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Devletin vereceği her türlü karara Trabzonspor olarak saygılıyız dedik. Saygı kelimesini ağzından tek eksik etmeyen Trabzonspor'du. Biz bu ligin oynanacağını biliyorduk. Çok ileri görüşlü olduğumuzdan kaynaklanmıyor. Bu bir endüstri. Sahada 22 kişinin oynadığı basit bir oyun değil. Bu sürecin sıkıntılı olacağını biliyorduk. Anatomik olarak fizyolojik olarak bütün sporcuların ciddi sakatlık sorunları yaşayacağını çok iyi biliyorduk. Bu bir sezon içerisinde üçüncü yükleme oldu. Alabileceğimiz her türlü önlemi aldık. İnşallah Allah şu anda yaşamış olduğumuz sakatlıklarla bu periyodu tamamlamayı nasip eder. 1 yıl içerisinde oyunculara dördüncü kez yükleme yapılacak. 60 gün toptan uzaklaşmanın bedeli sanki ağır olacak. Her tedbiri alıyoruz. Kalan 6 maç seyircisiz olarak tamamlanacak. Şu anda projeksiyon bize onu gösteriyor.