Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hedeflerinin her zaman zirve olduğunu belirterek, “Bir taraftar olarak hocadan şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret eden Ağaoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Trabzonspor, zirve takımıdır. Zirvede de rüzgârlar her zaman sert eser.

- Gelmiş olduğumuz durum ve konum itibarıyla Abdullah Avcı’nın Trabzonspor için en doğru isim olduğuna inanıyorum.

-Bulunduğumuz konum sıkıntılı bir konum, beni de inanılmaz rahatsız ediyor.

-Hükmen mağlubiyet olabilir. Ben virüsten dolayı ertelenen bir maçı şubat ayından sonra oynamak istemem.

-Bir şekilde bu lig oynanamaz hale gelirse ne olacağını oldu bittiye getirmeden şimdiden söylesinler, adını koysunlar. Eğer bu lig oynanmayacaksa ne şekilde nasıl tescil edilecekse bugünden söylenmesi lazım.

- (Sörloth’a) Türkiye’den her hangi bir kulüp 10 lira teklif etmişse ve anlaşma sağlamışsa aynı parayı verdiği taktirde oyuncuyu kiralama ve satın alma hakkı bize aittir. Eğer biz kabul etmezsek başka takıma gidebilir. Yusuf’un kontrat şartlarında da bu madde var.