Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaştı!
19.09.2020 - 15:36 |

Son dakika | Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaştı!

Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen Ahmet Çalık'ın yeni adresi belli oldu.

Son dakika | Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaştı!
ABONE OL
NEVZAT DİNDAR

Gençlerbirliği'nden 2017 yılından 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu biten Ahmet Çalık Antalyaspor ile anlaştı. Ahmet Çalık'ın yılda kazandığı 900 bin Euro'nun yarısını sarı kırmızılılar karşılayacak.

Ahmet Çalık'ın sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Erol Bulut'tan eski oyuncusuna kanca! Teklif ortaya çıktı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ömer Faruk Beyaz için son dakika açıklaması! Ayrılık...

Son dakika | Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaştı

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

    Mbappe fırtına gibi geri döndü!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
      Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
    2. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
      Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
    3. Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak
      Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak
    4. Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek
      Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek
    5. Son Dakika | Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti
      Son Dakika | Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: ‘Babam da yanlış transferler yapardı ama…’

    Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: ‘Babam da yanlış transferler yapardı ama…’

    Gaziantep FK’nin formasında "Bu 100'den Gaziantep" yazacak

    Gaziantep FK’nin formasında "Bu 100'den Gaziantep" yazacak

    Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti

    Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti

    Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak

    Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak

    Sıradaki Haber