Son dakika - Ahmet Nur Çebi: “Beşiktaş düzlüğe çıkacaktır"

Siyah-beyazlı kulübün patronu, göreve geldiği ilk günden itibaren doğruları yaptığını söyledi, “Beşiktaş amaçladığımız gibi düzlüğe çıkacaktır. Gidişatımızın çok iyi olduğunu en kısa sürede görecekler. Rahat ve huzurlu olsunlar, camiamıza söz veriyorum” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports’a gündeme dair geniş açıklamalarda bulundu.

İlk olarak siyah-beyazlı takımın sezona kötü başlangıç yapmasını değerlendiren Başkan Çebi, “Tedirgin oluyorum, ‘Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyorum?’ diye. Bu bizi motive edecektir, negatif bir tarafı yok. Geçen sene geldiğimizde de Beşiktaş bu seviyelerdeydi. Sergen hocayla birlikte takımı yukarı taşıdık. Taraftarsız oynamak, Beşiktaş gibi köklü kulüpleri daha fazla etkiliyor. Taraftarımızı özlüyoruz” diye konuştu.



Ahmet Nur Çebi, Kovid-19 salgınının Beşiktaş’a ve futbola ciddi darbe vurduğunun altını çizerek, “Salgın yüzünden arzu ettiğimiz bazı adımları atamıyoruz. Gaziantep dönüşü 4-5 oyuncunun testi pozitif geldi. Milli Takım maçında da Vida’nın testi pozitif çıktı. Vida’sı, ötekiler var. İsim vermek istemiyorum. Defansın tamamı neredeyse yok oldu. Taraftarlarımız bazen salgın olduğunu unutuyor. Benim en çok önem verdiğim şey ilişkidir. Karşılıklı konuşmak, el ele tutuşmak. Şubat, Mart ayından bu yana yöneticilerimle bile konuşamıyorum. Oyuncularımızın yanına da gidemiyoruz. Kampanya yapıyoruz, iş adamının yanına gidemiyoruz. İcraatlarımızı hep aksatmıştır. Salgın hep önümüze çıkıyor” dedi.



Başkan Çebi, Beşiktaş’ı düzlüğe çıkaracaklarını belirterek, camiadan sabırlı ve rahat olmalarını da istedi. Çebi, “Ben göreve geldiğimden beri Beşiktaş için doğruları yaptım. Sergen hocam da doğruları yapıyor, yönetimimiz de. Beşiktaş, amaçladığımız gibi düzlüğe çıkacaktır. Gidişatımızın çok iyi olduğunu en kısa sürede görecekler. Rahat ve huzurlu olsunlar, camiamıza söz veriyorum. Tüzüğün bana tanıdığı görev süresi, Allah’ın verdiği ömür ve bankalara verdiğim sözler sebebiyle görevimi yapmaya devam edeceğim. Beni yıpratarak ve yorarak buradan gitmemi isteyenler Beşiktaş’a zarar verirler” ifadelerini kullandı.

‘Hocamızla devam ediyoruz’

Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yola devam edeceklerini açıkladı.

Yalçın’ın görevini bırakmasının söz konusu olmadığını aktaran Çebi, “İkimizin de amacı Beşiktaş’ın başarısı. Böyle bir ayrılığın söz konusu olacağını düşünmüyorum. Sıkıntılı günler geçiriyoruz, böyle günlerde ne hocam ne biz Beşiktaş’ı yalnız bırakmayız. İniş ve çıkışlar olacaktır. Sergen Yalçın’la yola devam ediyoruz. İkimizin de amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun” diye konuştu.



“Taraftarın isteği olmasa da Sergen hocayı alırdım” diyen Başkan Çebi, “Sergen hocayı beğeniyorduk. Özümüzden gelmek gibi bir vizyon çizdik. Hocamız buna da uygun biriydi. Asıl sebebi budur” yorumunu yaptı.

Transferleri Sergen Yalçın ile birlikte yaptıklarını da bildiren Çebi, “Hocanın, başkanının, yöneticilerin, scoutun içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocanın istediklerinin bazılarını alamamış olabiliriz. Hocanın ‘bu bana yaramaz’ dediği futbolcu olmadı. Transfer limitlerimiz ölçüsünde ve Beşiktaş’ın bütçeleriyle hareket ederek transferleri yaptık. İyisi de bizim kötüsü de bizim” dedi.

‘Kimliğim Beşiktaş’

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Youtube kanalına yaptığı açıklamada ayrılık iddialarına sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı hoca şunları söyledi:

“Bu haberler kulübü ve bizi yıpratmak için çıkartılıyor. Öncelikle herkesin bilmesi gereken bir şey var, Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Benim Beşiktaş’ta görevi bırakmam, başlamam falan söz konusu olamaz. Benim böyle bir şey yapma lüksüm yok. Biz beraber bir yola çıktık. İşler istediğimiz gibi gitmiyor ama toparlayamayacağımız bir durum değil. Geçen sezon da çok zor şartlarda başlamıştık. Aynı süreç devam ediyor. Bu durumu yavaş yavaş toparlayacağız. Ben Beşiktaş kimliği olan bir hocayım. Zaten buranın adamıyım. Camianın sembol isimlerinden biriyim. Benim için ortaya atılan iddialar mümkün değil. Lütfen böyle haberlere itibar etmeyiniz.”

‘Avcı’ya kırgın değilim’

Geçen sezon Abdullah Avcı ile yaşanan ayrılık sürecini değerlendiren Başkan Çebi, “Abdullah hocaya kızgın olmam söz konusu değil. Kırgın olmak da haddime değil. Hocamız üst üste yenilgilerle bunalmıştı. Kendisinin tavrı, tarzı hatta ifadesiyle daha fazla katkı veremeyebilir çekincesi vardı. Beşiktaş’ın menfaatlerini düşünerek yolları ayırdık. Yoksa Beşiktaş’ın formasını giymiş, katkılar vermiş birisi” dedi. Çebi, Avcı’nın Trabzonspor’da başarılı olacağına inandığını da ifade etti.

‘Cenk’i istiyorum’

Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak istediklerini aktaran Başkan Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun’a yeşil ışık yaktı. Çebi, “Devre arası bir forvet istiyorum. Böyle bir eksiğimiz var. Limitlerimizin uygun olduğu şartlarda bunu gerçekleştirmek kafamızda var. Cenk’in ismi de geçiyor ama şu anda Everton’a oynuyor. Beşiktaş’ta top oynama şansı olursa, bunu denemek isterim. İstediğim bir futbolcu” ifadelerini kullandı.

‘Yabancı hakem katkı yapabilir’

Başkan Çebi, bazı maçlarda yabancı hakemlerin görev yapabileceğini savundu.

Deneyimli hakemlerin hatalar yaptığını aktaran Çebi, “Ben göreve ilk geldiğim zaman ‘Artık eski hakemleri bırakalım, gençlerin önlerini açalım’ demiştim. Eskilerin ve tecrübelilerin hatalarını kabul edemiyoruz. Onların isimleri hatalarıyla anılıyor. Hatalar devam ediyor. Ama hiç olmazsa genç arkadaşlarımızın önünün açık olması beni rahatlatıyor. Ancak son maçta Yaşar Kemal Uğurlu hocanın ağır bir kararı var. O, bizim genç hakem dediğimiz isimlerden değildi. Umarım hatalar bir daha olmaz. Yabancı hakem konusunda ‘evet’ derim. Ama aralara katılmış, serpiştirilmiş, örnek olması için alınmasını isterim. Her maça yabancı hakem istemem. Katkı olsun diye yabancı hakem atanabilir” diye konuştu.

‘Çalışmayan araba gibiler’

Başkan Çebi, kadro dışı olan oyuncuları ‘çalışmayan arabaya’ benzetti. Bu oyuncuların maaşlarını almaya devam etmesini yorumlayan Çebi, “Çalışmayan bir arabayı ha sokağa ha garaja park etmişsiniz. Onların yerine koyduğumuz oyuncular görevini yapıyorsa camia da bir şey demez. Kadro dışı kalan oyuncuların suçu yok. İyi oynarlarsa forma şansı doğar. Hocamızın kafa yapısına aykırı hareketi kendime yediremem. Kararları ona bırakmak lazım” dedi.

‘Hem FIFA hem TFF’

Kulüplerin pandemi yüzünden büyük gelir kaybına uğradığını belirten Başkan Çebi, FIFA ve TFF’nin mali anlamda gerekenleri yapmadığını dile getirdi. Çebi, “FIFA ve UEFA ekonomik anlamda kulüpleri rahatlatacaktı. Pandeminin yükü sadece kulüplerin sırtına bindi. Böyle bir süreç yaşıyoruz. FIFA’yı da TFF’yi de şikayet ediyorum” dedi.

'Benim vizyonum var'

Beşiktaş Başkanı, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Çebi, “Benim için, ‘vizyonu yok’ diyorlar. Hiç merak etmesin benim vizyonum var. Kovid yüzünden şehri terk edenler, gittikleri köylerden ‘vizyonu yok’ diye mesaj atıyorlar. Beşiktaş’ın iyiye gittiğini görecekler. Bunu camiaya taahhüt olarak veriyorum” yorumunu yaptı.