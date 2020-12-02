Son dakika - Ahmet Nur Çebi: Mustafa Denizli iddiası külliyen yalan

Vodafone Park’ta gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Erol Kaynar, projelerini aktardı. Bu dönemde kulüp yönetmenin zor olduğunu ve yöneticilerin yüklerini hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Kaynar, “Bu detaylarla uğraşmak onların zamanını çalıyor ve önemli işler aksıyor. Bu nedenle ben buradayım. Pandemi döneminde yönetmek daha da zor oldu. Bunun yanında taraftarımızı da özledik. Demin stattaki locamın önünden geçerken gözlerim doldu. En azından sosyal medyada taraftarımızla daha çok buluşacağız. Sizlere sağlıklı bilgi akışı için varız. Bizler geçiciyiz. Bu görevde ne kadar ne yapabileceğimizi göreceğiz ama önemli olan sistemi oturtmak. Bu olduktan sonra benim olup olmamam bir şey değiştirmez, sistem yürüsün” ifadelerini kullandı.



Çebi: “Geniş yetkilere sahiptir”

Erol Kaynar’ın kulüpte danışman olarak görev yapacak olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, “Genel sekreterin çıkıp konuşacağı konular olacaktır, ikinci başkanımızın konuşacağı konular olacaktır. Konularla arkadaşlarımız sorulan sorulara cevap vermekle mükellefler. Ama tek bir ağızdan çıkacak bir yaklaşım önemli burada. Haklı olarak bu işi yürütebilecek, zamanını buraya verebilecek, fikrine ve aklına ihtiyacımız olan bir danışman olarak abimiz burada. Benim ve danışmanımın yaptığı açıklamalar camiayı bağlar, bundan da gurur duyarız. Erol Kaynar’ın İletişim ve Medya Danışmanlığı son derece geniş yetkilerle donatılmıştır. Kendisi de çıkıp demeç verebilecektir. Basın sözcülüğü gibi bir ifade kullanmak yerine, kişilerin kendileriyle ilgili vereceği beyanatlar geçerlidir, Erol Kaynar’ın yapacağı açıklamalar da bizim için geçerlidir. Böyle bir bilene ve abiye ihtiyacımız vardı. Bu camianın içinde yönetim kurulunun dışında birçok konuda bilgi ve tecrübesi olan insanlar var. Onlardan faydalanmak benim ve yönetim kurulunun asli vazifesidir. Çünkü Beşiktaş’a katkı verecek bir durumdur bu. Bundan sonra da birçok insana kapıları açarak beraber yol yürüyeceğiz. Başka danışmanlarımız da var. Onlar perde arkasındadır ama Erol Kaynar, iletişim danışmanı olarak ön planda olacaktır. Doğru işler yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.