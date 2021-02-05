Son dakika - Ahmet Nur Çebi: “Taş üstünde taş bırakmam"

Siyah-beyazlıların patronu, “Beşiktaş’ı şampiyon yapmayacaklar söylemleri var. Bu konuda 2 etken olabilir ya TFF ya da hakemler. Eğer hakemler önümüzü kesecek tarzda bir tavır ortaya koyarlarsa, emin olun taş üstünde taş bırakmam, yer yerinden oynar. Umuyorum böyle şeyler olmaz” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi birçok konuda gündemi belirleyecek açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan Çebi, hiç kimsenin şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlı takımın önünü kesemeyeceğini savundu. Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı:

-Şampiyon olacağız ve olmak için mücadele ediyoruz, sonuna kadar varız. Hocamız ne zaman isterse biz yolumuza onunla devam edeceğiz. Bugünün konusu değil kontrat konusu. Hocamızla bir sorunumuz yok. Hocamızın yapmış olduğumuz transferlerle ilgili gönülsüzlüğü de yok. Cenk Tosun’la ilgili kimsenin kafasında bir soru işareti olmamalı.

- Federasyon lütfen limit konusunu artık açıklasın. Kimin ne kadar hakkı var, nereye nasıl kullandı? Benim, Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın, Trabzonspor’un limitlerini TFF en azından bir kereye mahsus olmak üzere açıklasın.

- Geçen yıl limitler açıklanmadan önce kulübü 16.5 milyon euroluk yük altına sokarak gittiler. Limitler biz gelmeden önce kullanıldı. Bu durum kulübü ekonomik anlamda sıkıntıya soktu. Transferde popülist davranmadım. Hulk ve Mandzukic gündemimize geldi. Transfer politikası gereği bu isimler olmadı.

- Hakemlere sesleniyorum, adaletsizliğe sakın yer vermeyin. Birileri düşüyor, birileri şampiyon oluyor çok hassas olun. Tüm takımlara sesleniyorum, puan almak adına futbolu kalitesizleştirmeyin. Marka değerine zarar veriyorsunuz. Çıkın topunuzu oynayın.

- Beşiktaş’ın önü kesilecek, Beşiktaş’ı şampiyon yapmayacaklar söylemleri var. Bu konuda 2 etken olabilir ya TFF ya da hakemler. Eğer hakemler Beşiktaş’ın önünü kesecek tarzda bir tavır ortaya koyarlarsa, emin olun taş üstünde taş bırakmam yer yerinden oynar. Umuyorum böyle şeyler olmaz!

‘Teklif yaptık kabul etmedi’

Başkan Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz’le yeni sözleşme için anlaşamadıklarını söyledi. Fenerbahçe’nin gündeminde olan genç oyuncunun durumuna açıklık getiren Çebi, “Dorukhan teklifimizi kabul etmedi. Kabul ederse gelsin oynasın. Yurt dışında oynamak istiyor. Ya bu ayın sonuna kadar işi bitireceğiz ya da Dorukhan başka yerde oynamaya devam edecek. Fenerbahçe’ye giderse rahatsız olurum ama teklifimi bu yüzden 1 kuruş arttırmam. Fenerbahçe bu konuda bizimle görüşmedi” dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı oluyor

Beşiktaş Başkanı Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün bir araya geldi. Çebi ve Koç’un, Kulüpler Birliği başkanlığı konusunda görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi. Çebi, A Spor’a yaptığı açıklamada Mehmet Sepil’den boşalan başkanlık koltuğuna oturacağı haberleri için “Kulüpler Birliği tercihim değil, Beşiktaş’a hizmet etmek benim görevimdir. Bir diğer görevi de ‘ağabey modeli’ olarak kabul ederim. Türk futboluna hizmet etmek şereftir” dedi. Kulüpler Birliği yeni başkanını bugün seçecek. Çebi’nin birliğin yeni başkanı olması bekleniyor.

Öztürk’e tepki

Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk’ün önceki akşam oynanan maçtan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamaları değerlendiren Başkan Çebi, Öztürk’e sert çıktı. Çebi, “Ali Şafak Öztürk muhatabım değil. Antalyaspor’dan istifa etti. Ben onun Antalyasporlu olduğunu düşünmüyorum. Hangi takımı tuttuğu, hangi takımın kongre üyesi olduğu belli. Başka bir kulübün bayiliğini yapmasın. Bizim camiamızın adını bir daha ağzına almasın” diye konuştu.

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