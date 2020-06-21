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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan açıklaması!
21.06.2020 - 18:37 |

Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi canlı yayında soruları yanıtladı. Arda Turan'ın transferiyle ilgili olarak Çebi: "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok" dedi.

Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan açıklaması!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'te yayınlanan Sporun Manşeti programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arda Turan sorularını yanıtlayan Çebi, "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok" ifadelerini kullandı.

"Abdullah Avcı'ya bir ödememiz var"
"Abdullah Avcı'ya bir ödememiz var. Sözleşmesinde kulüp feshederse, yeni bir iş bulana kadar ödemelerin devam edeceği yönünde madde var" dedi.

 Son dakika | Ahmet Nur Çebiden Arda Turan açıklaması

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