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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den corona virüs açıklaması
15.05.2020 - 16:31 |

Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den corona virüs açıklaması

Dün corona virüs testi pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den corona virüs açıklaması
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İşte Ahmet Nur Çebi'nin paylaşımı;

Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim.  Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle..

Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum.

Son dakika | Ahmet Nur Çebiden corona virüs açıklaması

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