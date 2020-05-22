Son dakika | Ahmet Nur Çebi'nin ikinci testi negatif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi. Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin olduğu resmen açıklanmış, diğer isimler konusunda ise açıklama yapılmamıştı. hmet Nur Çebi’ye camia içinden birçok ismin yanı sıra Süper Lig’deki birçok kulüpten de destek yağmıştı.

Daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay da koronavirüsü yenmişti.