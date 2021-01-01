01.01.2021 - 09:50 |
Son dakika | Aissati'nin yeni takımı Adana Demirspor!
Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Denizlispor'la sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Aissati, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekibi Denizlispor’la sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail Aissati, 1. Lig takımı Adana Demirspor’la anlaştı
Birçok takımın kadrosuna katmak istediği oyuncu, alacaklarını tahsil edemediği için FIFA’ya yaptığı başvurunun ardından serbest kalarak Güney ekibinin yolunu tuttu.
Aissati iki sezon önce 1. Lig’de Denizlispor’la şampiyonluk yaşamıştı.
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