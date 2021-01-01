Son dakika | Aissati'nin yeni takımı Adana Demirspor!

Süper Lig ekibi Denizlispor’la sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail Aissati, 1. Lig takımı Adana Demirspor’la anlaştı

Birçok takımın kadrosuna katmak istediği oyuncu, alacaklarını tahsil edemediği için FIFA’ya yaptığı başvurunun ardından serbest kalarak Güney ekibinin yolunu tuttu.

Aissati iki sezon önce 1. Lig’de Denizlispor’la şampiyonluk yaşamıştı.

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