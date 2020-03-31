Son dakika | Ajax, Babel'in sözleşmesini feshetti!

Sezon ortasında kiralık olarak Ajax'a giden Ryan Babel'in Hollanda ekibindeki macerası sona erdi. Corona virüs salgını nedeniyle futbola verilen aradan ülke ligi de etkilenmiş Eredivisie'de karşılaşmalar ertelenmişti. Galatasaray'a 1.5 milyon euro kiralık bedeli ödeyen Amsterdam ekibi, oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.

Ancak liglerle ilgili ortaya çıkan durumun kulübü sözleşmeler konusunda yeniden düşünmeye ittiği ifade edildi. Ajax'ın, 2 yıl 9 ay önce girdiği komadan uyanan genç futbolcusu Abdelhak Nouri'nin 1 Temmuz'da sona erecek kontratı için ailesine mektup gönderilerek bu sözleşmenin iptal edildiği iletildi. Hollanda basınına göre söleşmenin sonlandırıldığına yönelik aynı mektubun Ryan Babel, Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar'a da yapıldığı bildirildi.

Galatasaray ile sözleşmesi süren ve 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan Ryan Babel'in, sarı-kırmızlılara döneceğine dikkat çekildi. Deneyimli futbolcu corona sürecinde çalışmalarını evden sürdürüyordu.