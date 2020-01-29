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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Akhisarspor, Yılmaz Vural'ı resmen açıkladı!
29.01.2020 - 11:58 | | İZMİR, (DHA)

Son dakika | Akhisarspor, Yılmaz Vural'ı resmen açıkladı!

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor'un yeni teknik patronu Yılmaz Vural oldu.

Son dakika | Akhisarspor, Yılmaz Vural'ı resmen açıkladı!

Akhisarspor'da Yılmaz Vural dönemi... Ege temsilcisi, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 

Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırdı.

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Son dakika | Akhisarspor, Yılmaz Vuralı resmen açıkladı

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