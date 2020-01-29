Son dakika | Akhisarspor, Yılmaz Vural'ı resmen açıkladı!

Akhisarspor'da Yılmaz Vural dönemi... Ege temsilcisi, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırdı.

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