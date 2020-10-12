Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Al-Nassr'dan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro!
12.10.2020 - 10:03 | | Sabah

Son dakika | Al-Nassr'dan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro!

Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için Fenerbahçe devreye girmişti. Yıldız futbolcuya Al-Nassr da talip oldu. Suudi Arabistan ekibi 20 milyon euro teklifte bulundu.

ABONE OL

Arsenal'de uzun süredir tartışma konusu olan ve kendisiyle ayrılık yolları aranan Mesut Özil'e flaş bir teklif geldi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

TEKLİF 20 MİLYON

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Türk asıllı Alman oyuncuya senelik 20 milyon euro ücret teklif etti. Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.

Mesut Özil, Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon euro senelik net ücret kazanıyor. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rusya-Türkiye maçının ardından spor yazarlarının görüşleri
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rusya Türkiye maçında Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e olay tepki!

Son dakika | Al-Nassrdan Mesut Özile yıllık 20 milyon euro

 

Kongo Milli Takımı'ndan bir oyuncu kampta havuza girdi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Al-Nassr'dan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro!
    Son dakika | Al-Nassr'dan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro!
  2. Ligde 9. hafta maçları yarın yapılacak
    Ligde 9. hafta maçları yarın yapılacak
  3. İlhan Palut: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
    İlhan Palut: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
  4. Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu
    Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu
  5. Sergen Yalçın'ın raporu ortaya çıktı: Bu saatten sonra bizimle olmasın!
    Sergen Yalçın'ın raporu ortaya çıktı: Bu saatten sonra bizimle olmasın!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakasetas, Yunanistan sırtladı

Bakasetas, Yunanistan sırtladı

Son dakika | Mert Hakan Yandaş'tan gözdağı!

Son dakika | Mert Hakan Yandaş'tan gözdağı!

Son dakika haberi | Vedat Muriqi'ye büyük tepki! Hazırlık maçında...

Son dakika haberi | Vedat Muriqi'ye büyük tepki! Hazırlık maçında...

Juventus transferde Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyor!

Juventus transferde Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyor!

Sıradaki Haber