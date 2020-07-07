Son dakika | Al Wahda, Radamel Falcao'nun peşinde!

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve sakatlığı nedeniyle bir çok maçta takımı yalnız bırakan Radamel Falcao sezon sonu takımdan ayrılabilir. Sarı-Kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse bu ayrılığa sıcak bakacak gibi görünüyor.

As'ın Kolombiya edisyonunda çıkan habere göre Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımının yöneticileri Falcao için transfer görüşmesi yaptı. İddialara göre Suudi kulübünün teklifi Galatasaray'ı memnun etmedi ancak Sarı-Kırmızılılar bu transfere sıcak bakıyor.

Ayrıca haberde Galatasaray'ın maddi zorluklar yaşadığı ve Falcao'nun 5 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak istediği.ifade edildi.

Falcao'nun yerine Mandzukic!

İddialara göre Galatasaray'ın Falcao'yu satması durumunda geçtiğimiz günlerde El-Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic'i gündemine aldığı belirtiliyor.