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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Al Wahda, Radamel Falcao'nun peşinde!
07.07.2020 - 12:42 | | Fanatik

Son dakika | Al Wahda, Radamel Falcao'nun peşinde!

Sezon başında Monaco'dan transfer edilen ancak sakatlıkları nedeniyle bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması gündemde. Kolombiyalı golcü ile Suudi ekibi Al Wahda ilgileniyor.

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Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve sakatlığı nedeniyle bir çok maçta takımı yalnız bırakan Radamel Falcao sezon sonu takımdan ayrılabilir. Sarı-Kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse bu ayrılığa sıcak bakacak gibi görünüyor.

Son dakika | Al Wahda, Radamel Falcaonun peşinde

As'ın Kolombiya edisyonunda çıkan habere göre Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımının yöneticileri Falcao için transfer görüşmesi yaptı. İddialara göre Suudi kulübünün teklifi Galatasaray'ı memnun etmedi ancak Sarı-Kırmızılılar bu transfere sıcak bakıyor.

Ayrıca haberde Galatasaray'ın maddi zorluklar yaşadığı ve Falcao'nun 5 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak istediği.ifade edildi.

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Falcao'nun yerine Mandzukic!

İddialara göre Galatasaray'ın Falcao'yu satması durumunda geçtiğimiz günlerde El-Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic'i gündemine aldığı belirtiliyor.

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Son dakika | Al Wahda, Radamel Falcaonun peşinde

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