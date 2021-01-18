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18.01.2021 - 15:31 |

Son dakika | Alaaddin Okumuş, Demir Grup Sivasspor'da

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Ümraniyespor'dan Alaaddin Okumuş’u renklerine bağladı.

Son dakika | Alaaddin Okumuş, Demir Grup Sivasspor'da
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Demir Grup Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Demir Grup Sivasspor’umuz, Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alaaddin, İstanbul’daki ofisimizde Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve As Başkanımız Mehmet Akif Bağce’nin katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

23 Ağustos 1995’te Ankara’da dünyaya gelen Alaaddin Okumuş, futbola Gençlerbirliği alt yapısında başladı. Ardından Hacettepe, Kastamonuspor, Ankaragücü formalarını giyen Alaaddin son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor formasını giydi. 25 yaşındaki sporcu bu sezon 15 maçta Bereket Sigorta Ümraniyespor formasını giydi ve 6 asist yaptı.

Alaaddin Okumuş’a Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."

Son dakika | Alaaddin Okumuş, Demir Grup Sivassporda

Sivasspor tesisleri beyaza büründü

 

 

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