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29.12.2020 - 09:16 |

Son dakika | Alex de Souza futbola geri dönüyor! FransÄ±zlar duyurdu...

FenerbahÃ§e'de forma giydiÄŸi yÄ±llarda efsaneleÅŸen ve heykeli dikilen Alex de Souza, zaman zaman yaptÄ±ÄŸÄ± 'teknik direktÃ¶rlÃ¼k' aÃ§Ä±klamalarÄ±yla sarÄ±-lacivertlileri heyecanlandÄ±rÄ±yordu. BrezilyalÄ± eski futbolcu, sosyal medya hesabÄ±ndan yorumculuÄŸu bÄ±rakarak antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸe baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

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2004-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda FenerbahÃ§e formasÄ± giyen ve sarÄ±-lacivertli formayla gÃ¶sterdiÄŸi performansla kulÃ¼bÃ¼n efsane isimleri arasÄ±na giren Alex de Souza, yeÅŸil sahalara dÃ¶nÃ¼yor.
2015 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda aktif futbol yaÅŸantÄ±sÄ±na nokta koyan BrezilyalÄ± eski yÄ±ldÄ±z, futbolu bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ESPN Brasil'de yorumculuk yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

YORUMCULUÄžU BIRAKTI
Alex, sosyal medya hesabÄ±ndan 5.5 yÄ±ldÄ±r yorumculuk yaptÄ±ÄŸÄ± ESPN Brasil'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

"KAFASINDA FENERBAHÃ‡E VAR"
Alex de Souza'nÄ±n FenerbahÃ§e'den takÄ±m arkadaÅŸÄ± olan ve son olarak Ã¼lkemizde GenÃ§lerbirliÄŸi'ni Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran teknik direktÃ¶r Mert Nobre, Alex'in TÃ¼rkiye ile ilgili planlarÄ± olduÄŸunu belirterek, kafasÄ±nda sarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n olduÄŸunu ve kÄ±sa zamanda TÃ¼rkiye'ye gelebileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

FRANSIZ BASININDA BOMBA Ä°DDÄ°A
Ã–te yandan FransÄ±z basÄ±nÄ± 43 yaÅŸÄ±ndaki Alex de Souza'nÄ±n, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'da teknik direktÃ¶r Rudi Garcia'nÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Sportif direktÃ¶r Juninho ile el sÄ±kÄ±ÅŸan Alex de Souza'nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay takÄ±mdaki gÃ¶revine baÅŸlayacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

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Son dakika | Alex de Souza futbola geri dÃ¶nÃ¼yor FransÄ±zlar duyurdu...

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