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09.07.2020 - 10:02 | | İSTANBUL,(DHA)

Son dakika | Alex de Souza, İstanbul'a geliyor...

Dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası, 5 bin yıllık geleneği mobil cihazlara taşıyıp, sokak hayvanları yararına rekor denemesine imza atacak.

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Alex de Souza, Fernando Muslera ve Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü ismin destek verdiği dünyanın en büyük tavla turnuvası olan 'İstanbul Tavla Turnuvası', 18 Temmuz'da başlayacak. En az 5 bin yıllık geçmişiyle bugün bile her kuşağın en eğlenceli aktiviteleri arasında bulunan tavla, İstanbul'da bir rekor denemesine dönüşüyor. İstanbul Tavla Turnuvası'na telefonlarından katılacan tavlaseverler, hem ödül kazanacak hem de dünya rekoru denemesinin parçası olacak.

Son dakika | Alex de Souza, İstanbula geliyor...

18 Temmuz'da başlayacak olan organizasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Tavla Stars, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek. Burcu Esmersoy, Alex de Souza, Fernando Muslera gibi ünlü isimler tarafından da desteklenen etkinlik, katılımcılara bu isimlerle tavla oynama fırsatı da sunacak. Öte yandan düzenlenecek etkinlik sokak hayvanları yararına düzenlenecek.

KATILIM ÜCRETSİZ, ÖDÜLLER CAZİP
Turnuvaya tamamen ücretsiz biçimde katılmak için Tavla Stars oyununu iOS ya da Android mobil cihazlardan ya da Apple bilgisayarlardan indirip kayıt olmak yetecek. Organizasyon kapsamında birinciye 10 bin lira ve Melek Hotels Bozburun'da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve dördüncüye 2 bin lira ödül verilecek. 

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