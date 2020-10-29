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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Alex Telles koronavirüse yakalandı!
29.10.2020 - 08:16 |

Son dakika | Alex Telles koronavirüse yakalandı!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Manchester United'a transfer olan Alex Telles koronavirüse yakalandı.

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Galatasaray'ın eski oyuncularından, Manchester United'ın yeni transferi Alex Telles de koronavirüse yakalanan oyuncular arasına dahil oldu.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Solskjaer, RB Leipzig maçının ardından yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Solskjaer, "Telles'in testi pozitif çıktı ve birkaç gün bizimle olamayacak. Semptom taşımıyor, iyi olacak ve kısa süre içinde aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.

Telles, MANU'ya gittikten sonra sadece PSG maçında 67 dakika sahada kalmıştı.

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Son dakika | Alex Telles koronavirüse yakalandı

 

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