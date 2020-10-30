30.10.2020 - 10:55 | | Sabah
Son Dakika | Alex Telles'ten sonra sıra Ozan Kabak'a geldi! Transferde...
Liverpool’un gündeminde olan 20 yaşındaki oyuncudan yönetim devre arasında en az 1 milyon euro bekliyor.
Alex Telles'in Manchester United'a satışından 1 milyon Euro'ya yakın pay alan Galatasaray, ocak ayında da Ozan Kabak'tan gelir bekliyor. Liverpool başta olmak üzere İngiliz kulüplerinin transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Schalke, 20 milyon Euro'ya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılmıştı.