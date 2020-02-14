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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Alexander Sörloth Tahkim Kurulu'na itiraz için İstanbul'da
14.02.2020 - 16:39 |

Son dakika | Alexander Sörloth Tahkim Kurulu'na itiraz için İstanbul'da

Trabzonspor'da 2 maç ceza alan Alexander Sörloth için Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz başvurusu bugün görüşülecek.

Süper Lig'de Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a 2 maçlık ceza verilmişti. Bordo mavili kulüp bu cezaya itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Alexander Sörloth'un durumuyla ilgili Tahkim'deki görüşme bugün gerçekleştirilecek.

SÖRTLOH DA GÖRÜŞMEYE KATILDI
Futbpl Arena'nın haberine göre Trabzonspor'da 2 maç ceza alan Alexander Sörloth için Tahkim'e başvuru yapıldı. Bugün Tahkim'de gerçekleştirilecek görüşmede savunma yapmak için Sörloth da İstanbul'a geldi. Tahkim Kurulu'nun kararını bugün saat 17:30 civarında resmen açıklaması bekleniyor.

Sörloth'un cezası 1 maça düşürülürse golcü futbolcu Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Aksi durumda Sörloth, Beşiktaş deplasmanında sahada olacak.

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43. MADDEDE NELER YAZIYOR?

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. TFF, Alexander Sörloth'u tedbirli olarak Disiplin Talimatı'nın 43. maddesinden PFDK'ya sevk etmişti.

TFF Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 43. maddesinde "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.

Son dakika | Alexander Sörloth Tahkim Kuruluna itiraz için İstanbulda

Son dakika | Alexander Sörloth Tahkim Kuruluna itiraz için İstanbulda

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