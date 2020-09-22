Son dakika | Alexander Sörloth transfer için Almanya'da!

Transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden Alexander Sörloth, RB Leipzig'e imza atmak için artık geri sayıma geçti. Dün itibariyle sağlık kontrolüne girmesi beklenen ancak aniden iptal edilen Norveçli forvet, Almanya'da bulunuyor.

Leipzig'de sağlık kontrolünden geçmeyi bekleyen Sörloth, Crystal Palace ile RB Leipzig arasındaki detayların son bulmaması nedeniyle rötar yaşadı.

Şu anda Crystal Palace ile RB Leipzig'in son görüşmeleri ve detayları konuştuğu aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, dün de Crystal Palace cephesinden kaynaklı pürüzler çıktığı bildirildi. RB Leipzig dışında başka herhangi bir kulüpten resmi teklif henüz bulunmuyor ve Sörloth da sadece Leipzig'i istiyor. Son bilgilere göre de Leipzig ve Sörloth arasında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.