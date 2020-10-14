Son dakika | Ali Koç: Emre Belözoğlu bana bağlı olarak çalışacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan transferlerde başrolü oynayan Emre Belözoğlu'nu överek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinde Emre Belözoğlu'nun direkt etkili olduğunu ifade eden Koç, "Emre hem kaptan, sportif direktör gibi takımın başındaydı. Emre ile yakın çalışma imkanımız oldu. Direkt bana bağlı olarak çalışacak. Değerlerini, becerilerini anladık. Bazı transferlerimiz hocanın olmazsa olmazıydı. Bazı isimler Emre'nin önerisi ile gündeme geldi. bazıları da ortak akılla oldu" dedi.

'Üzerine düşen görevi yerine getirdi'

Emre Belözoğlu'nın transfer sürecindeki stratejisiyle kendisini çok etkilediğinin de altını çizen Koç, "Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Beni en çok etkileyen Emre'nin 3-4 lisanı rahat konuşması, eski oynadığı dönemlerdeki isimlerin önemli yerlerde olmasından dolayı geniş çevresi var" şeklinde konuştu.

'Olmaz denilen Samatta'yı getirdi'

Emre Belözoğlu'nun olmaz denilen Samatta transferini gerçekleştirdiğini vurgulayan Koç, "Emre Belözoğlu'nun başarısı cok fazla. Samatta transferi ve ödemede esneklik. Gelmesi mümkün olmayanları rahatlıkla getirmesi. Emre en çok finans ekibi ile çalıştı. Nakit akışına baktı. Bu işte oldukça tecrübesiz olmasına rağmen tecrübeli gibi adımlar attı. Bu beni çok etkiledi. Emre bu süreçte üstüne düşeni yapmıştır" şeklinde konuştu.

'Hak ettiği tören yapılacak'

Emre Belözoğlu için hak ettiği töreni yapacaklarını da açıklayan Koç, "Gelecek vaat eden futbolcu isimlerini belirledi. Hocamız sonra geldi. Teknik direktör, sportif direktör ve Volkan Ballı. Temel kolonlar bu futbolun. Bu üçlünün tek vücut duruşu. En doğru isim yoğunluktan açıklanmadı. En son açıklayalım dedik, hak ettiği şekilde açıklayalım dedik, aceleye getirmek istemedik. Ama 1 hafta, 15 gün içinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.