Son dakika - Ali Koç'tan Eden Hazard ve Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Tek tek maçlara bakıyoruz. Zaman zaman iyi futbol oynamasak da kazanmayı biliyoruz. İyi oynamadan da kazanmak önemli. Keşke bugün 1 golü yemeseydik. Takımda hava, inanç var. Aile olma, takımdaşlık yolunda önemli işaretler görüyorum."

Mesut Özil'e kulübüne ve memleketine hoş geldin diyorum. Mesut Özil büyük futbolcu ve büyük marka transferi. Cumartesi akşamından itibaren hem sosyal, hem geleneksel, hem de dünya çapında geleneksel medyada ne kadar çok bahsedildiğini görüyoruz.

"Mesut Özil ile diğer gelen kariyerleri yıldızlar arasında bir fark var. Onlar elin oğlu, Mesut Özil evin oğlu. Küçüklüğünden beri aşık olduğu takımı Fenerbahçe'de, ülkesinde Mesut Özil'e hoş geldin diyoruz."

"Mesut Özil transferinde Transferin detaylarını, transfer katmadeğer sağlayanların da kimler olduğunu, nasıl olduğunu zamanı gelince anlatacağız Taraftarlardan ricam. Desteklerini bırakmasınlar. İmza gününde hadi gelin bir rekor kıralım."

Diego Perotti dört maç oynadı, üçünde galibiyetlere büyük katkı sağladı. Çok karakterli biri, çok üzülüyorum sakatlık konusunda. Sözleşme şartları doğrultusunda adımımızı atacağız.

"Eden Hazard ile ilgili bir girişimimiz olmadı."

"Vedat Muriqi ile ilgili hocamızdan ve Emre Belözoğlu'ndan gelen bir şey yok. Vedat'ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok. Vedat'ı seven bir ağabeyi olarak inşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde başarı gösterir diyorum."

"Maç öncesi röportajlar yayınlanmadı, maç sonunda da yayınlanmadı. Rakibimizinkiler de yayınlanmadı, bizden dolayı muhtemelen. Sanırım yayıncı kuruluş giyilen tişörtleri beğenmedi."