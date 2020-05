Son dakika | Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! 'El sıkışmıştık ama...'

İşte Ali Koç'un açıklaması

Obradovic'in geleceği ne olacak, merak konusu. Daha evvelde bir kaç kez söyledim. Hocamız yaşayan efsanemizdir. Geçen sezon müthiş bir performans yakaladık. Müthiş başlayan sezon hiç beklediğimiz gibi, hocamızın da hiç yaşamadığı şekilde tamamladık. Muhteşem başlayan sezon çok kötü bitti. Yeni sezon planlamasına başladı. Hocamızın istek ve beklentilerine göre çalışma yaptık. Bu yönde Avrupa'da ses getiren transferler yaptık. Hocamızın dediğine göre şimdiye kadar ki en iyi kadroyu kurduk. Bu sezon da hiç kimsenin inanamayacağı şekilde başladı. Kazanmamız gerekirken son saniye aldığımız mağlubiyetler oldu. Çok kötü başlayan sezon sonradan toparlanmaya başladı. Tam işler rayına oturuyor derken de erteleme ve iptaller geldi.

'Hocamız Obradovic'le önümüzdeki günlerde görüşeceğiz'

Sezon nasıl cereyan ederse etsin, hocamızın ve kadromuzun bizde sonsuz kredisi olduğu yönündeydi. Birkaç kez dediğim gibi hocamız efsanedir ve Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu düşüncelerde hiçbir değişiklik olmamıştır. Kendisine bu fikirler de iletilmişti. Bİr kaç kez kontrat uzatma teklifimiz olsa da hocamız sezon sonu konuşmanın daha iyi olacağı kararını aldı. Fakat sezon sona erdi. Euroleague'de de karar çıkacak fakat oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Biz de önümüzdeki günlerde hocamızla oturup bir görüşme yapacağız.

Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı! Bunun iki faktörü var. Biri iç faktörler, diğeri dış faktörler. Teknik kadronun motivasyon düşüklüğüne ve futbolcuların özgüven kaybına çözüm üretemedik. Takım için rekabet ortamı çok önemlidir. Yani her futbolcunun her an oynayabileceğine inanmasıdır. Fakat maalesef biz bu konuda da başarılı olamadık.

Dış faktörler olarak baktığımızda malum hakemlere mazeret atıyorlar diyorlar ama aleyhimize yapılan fahiş hatalar o derecelere geldi ki normal sezondaki sıralamayı çok etkiledi. Biz iyiye iyi kötüye kötü diyebiliriz. Ama bu hatalar öyle bir duruma geldi ki herkes 'Fenerbahçe doğranıyor' demesi boyutuna geldi. Samandıra'da sanki ne yaparsak yapalım şampiyon olamayacağız, izin vermeyecekler havası oluştu. Yabancı oyuncularımız da bu durumları anlamakta sıkıntı yaşadı, 'Ne oluyor' dediler. Transfer yapıp takviye yapmak istedik, fakat transfer yerine TFF Lisans Kurulu'yla uğraştık. Attığımız her adımı boşa çıkararak, engelleyerek transferlerimizi baltaladılar. Simon Falette'yi bile Sadık'ın büyük fedakarlığıyla halledebildik. Mali durumu Fenerbahçe'den çok daha kötü olan takımlar da dahil olmak üzere, her takıma transfer yapabilme imkanı verdiler. Nedense transfer yapması engellenen tek takım Fenerbahçe oldu. Tabi tüm bu yaşananlardan ders çıkarmamız lazım. Önümüzdeki senenin planlarını da yapıyoruz. Bu ortam plan yapmak için daha çok imkan sağladı.

'Bir teknik direktörle anlaşmıştık ama...'

Teknik direktör konusunda ertelemeden önce de 3-4 hocayla birlikte görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin 21'e ertelenmesiyle ne yazık ki planlarımız da ertelendi. Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Genç, başarıya aç, Türkiye'nin ortamını bilen, takım içinde rekabeti sağlayabilecek. Çoklu taktikleri deneyebilecek, cesur olacak ki gençleri takıma adapte edecek türde bir hoca arıyoruz.

Hoca konusunda hiç bir acelemiz yok. Oyuncu transferi konusunda daha çok iç transfere bakıyoruz. FIFA'nın da uygulayacağı transfer penceresi farklı olacak. Şu anda yerlilere odaklanmış durumdayız.

Maaş indirimleri gündemde. Fenerbahçe, şubat ayı sonuna kadar bütün maaşlarını yatırmıştır. Şu ana kadar da herhangi bir indirim görüşmesi yapılmamıştır. Mart-nisan-mayıs maaşları nasıl olacak bakacağız. Aslında asıl sıkıntı önümüzdeki sezon. Şimdiden sonrası için hepsi olmasa da bir kısmi ödenecek. Fakat önümüzdeki sezon zaten sıkıntıda olan futbol ekonomisi daha da kötü olacak. Yayıncı kuruluştan ödemeler konusunda neler olacak. Mart ayı ödemelerini alamadık. Yayıncı kuruluştan gelen rakalmlar Anadolu kulüpleri için can suyu. Sponsorlar ufak ufak gelecek sezon için devam edemeyeceklerini açıklıyorlar. Yatırımlarımız euroyla, TL kur farkı aldı başını gitti. Türk futbolu bir girdabın içine giriyor. Tünelin ucunda ışığı çok göremiyorum.

Biz Fenerbahçe olarak borçlarımızda 91 milyon eurodan 70 milyona indik. 50'lere de inmemiz lazım. Bu sezon için bütün oyuncularımız 3 milyon euronun altında alıyor. Önümüzde dönemde de 2 milyon euronun üzerinde alan oyuncu sayısı çok az olacak.

Bizler de artık bir yapılandırmak yapmak zorundayız. Bankalarda görüşüyoruz ama Fenerbahçe kulübü olarak bu sistemin işlemeyeceğini belirtmişti. Bu yapılandırmanın en az 10 yıl sürmesi gerektiğini söylemiştik. Faizler ciddi anlamda düştü. Devletin uzattığı eli sıkı sıkı tutup gerçekçi bir yapılandırma yapmamız lazım. Ama şu ana kadar devletin verdiği yardımlardan yararlanmasak da teşekkür ediyoruz.

Birçok kulübümüzde korona virüse yakalananlar oldu. Beşiktaş, Erzurum, Sancaktepe gibi... Sayın Ahmet Nur Çebi'yle görüştüm, o da Burak Kızılhan gibi semptom göstermiyor durumu iyi. Dün de moral vermek için Mustafa Cengiz'i ziyarete gittik, kendisi morallerin en büyüğünü bize verdi.

Liglerin başlamasıyla alakalı TFF'nin 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz. Ligler başlayacak dedikçe koronavirüs hadiseleri geliyor. Her türlü sonuca hazırlıklı olmamız lazım demiştim. En önemli olan insan sağlığı, bunu vurguladık. Her karara hazırız dedik. Adının bugün konmasını söylüyoruz, 3 aşağı 5 yukarı neler olacağı ortada. Ortaya sorular attık. Mesela lig başlayınca takımdan birinde virüs olursa hangi adım atılacak? Bizde çıktı Samandıra'da ve 1 hafta erteledik. Peki her hafta çıkarsa ne olacak? Maç başlayınca çıkarsa ne olacak? Virüs yüzünden oynayamazsak sıralama değişirse ne olacak? Bir spor adamının virüs ile enfekte olması halinde kariyerinin sona erebilir. Böyle bir durumda sorumluluk kimdedir?

Ligler oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalı ve Türkiye Kupası da aynı takvime göre oynanmalı. Hızlandırılmış takvim demek yayıncı kuruluşun ödemeleri yapmıyorum ya da bir kısmını yapıyorum demesi için mazeret.

Ligler oynanacaksa 'Askeri kamp' mantığı olabilir. Avrupa'da liglerin gidişatına bakalım. Önümüzdeki sene kayıplar olmasın, zaten geç başlayacak. En iyi karar verilmeli. Oynanmayacaksa da nasıl tescil edileceği, mevcut sıralama mı olacak sezon mu ilan edilecek, açık ve şeffaf olunmalı

Şahsen 2. ve 3. Lig'in ve Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmaması gerekiyor. Bu liglerin iptal edilmesi gerekiyor.

Koç'tan Gökhan Gönül cevabı

Bir üyenin "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisi üzerine Başkan Ali Koç, "Anlaşıldı" cevabını verdi.