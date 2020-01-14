Son dakika | Alman devi Bayern'den 500 milyon euroluk anlaşma

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Almanya’nın köklü kulüplerinden Bayern Münih, müthiş bir sponsorluk anlaşmasıyla dikkat çekti. Almanya’da yayın yapan Bild Gazetesi, Bayern Münih’in mevcut sponsoru Audi ile yeni bir sözleşme yaptığı aktarıldı.

Bayern’in 10 yıllık bir sponsorluk anlaşması yenilediği ünlü araba markasıyla 2029 yılına kadar anlaştığı yazıldı. Bundesliga devinin bu anlaşma ile toplamda 500 milyon euroluk bir gelir elde edeceği bildirildi.

Alman devinin otomobil sponsoru olan Audi, 17 yıldır birlikte olduğu Bayern Münih’ten vazgeçmedi.