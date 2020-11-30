Son dakika | Almanya Max Kruse'yi konuşuyor! Milli Takım...

Fenerbahçe'den olaylı ve davalı bir biçimde ayrılarak geçici lisansla Union Berlin'de oynayan Max Kruse, Bundesliga'ya adeta damgasını vurdu. Max Kruseli Union Berlin, 9 hafta sonunda sadece 1 kez mağlup olup 4 kez kazanarak 6. sıraya çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin içinde yer aldı. Union Berlin, geçen sezon ise 9 maç sonunda 6 kez yenilip sadece 1 kez kazanarak 15. sırada yer almıştı.

KRUSE, 2019/20 BERLIN'DEN DAHA İYİ!

Kruse'nin oyunun hücum yönündeki etkisi, Union Berlin'i üst sıralara taşıyan en önemli faktör oldu. Geçen sezon ilk 9 haftada toplam 9 gol atan Union Berlin, bu sezon ise 21 gol attı. Max Kruse, bu 21 golün 11'ine direkt etki eden oyuncu oldu.

32 yaşındaki Kruse'nin bu sezon direkt katkıda bulunduğu gol sayısı bile geçen sezon Union Berlin'in attığı toplam gol sayısını geçti.

BUNDESLIGA'NIN EN İYİ ALMAN OYUNCUSU

Max Kruse, bu sezon gösterdiği 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole doğrudan etki etti ve bu açıdan Bundesliga'da en iyi 3. oyuncu oldu. Kruse'yi geçen oyuncular 12 gol ve 4 asistle Robert Lewandowski ile 10 gol ve 2 asistle Erling Haaland oldu.

Gazeteler de bunu Max Kruse'nin istatistiklerini, Bundesliga'nın en iyi Alman oyuncu performansı olarak gösterdi. Ayrıca, ilk 10 içerisinde de Thomas Müller ile birlikte yer alan iki oyuncudan biri olduğunun altı çizildi.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMALI!"

Almanya'nın ünlü gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de Sebastian Stier imzasıyla çıkan haberde; Max Kruse'nin Alman Milli Takımı'na çağrılması ve liderlik sıkıntısı yaşayan takımına ilaç olması gerektiğini savundu.

"KRUSE'YE ASLA 'HAYIR' DENMEZ"

Bu konuda görüşü alınan Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, "Kruse gibi bir oyuncuya asla 'hayır' denmez. Joachim Löw, benden Max ile ilgili bilgi isterse seve seve veririm. Max, her gün çok sıkı çalışıyor ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Bir forvet arkası oyuncusu olarak takım savunması adına da çok iyi işler yapıyor." açıklamasını yaptı.

SADECE OZAN TUFAN GEÇEBİLDİ

Alman oyuncu, geçen sezonun tamamında Fenerbahçe formasıyla ligde 7 gol ve 7 asist yapmıştı. İlk 9 haftayı ise 5 golle geçmişti. Bu sezon sarı lacivertli ekipte, Kruse'nin ilk 9 haftalık performansını geçen tek oyuncu 4 gol ve 2 asistle Ozan Tufan oldu.