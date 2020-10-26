Son Dakika | Almanya'da ırkçılık skandalı! Breel Embolo ifşaladı...

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Breel Embolo, takımının Mainz karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından sosyal medyadan ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Maç sonrasında İsviçreli futbolcunun kişisel sosyal medya hesabına bir taraftar tarafından ırkçı mesajlar gönderildi. Embolo da bu mesajın ekran görüntüsünü alıp kendi hesabından paylaştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Irkçı saldırının ardından harekete geçen Alman polisi, anonim bir hesaptan mesaj atan ve kimliği henüz belirlenemeyen sosyal medya kullanıcısının yakalanması için Borussia Mönchengladbach kulübüyle birlikte hareket ediyor.

Irkçılığın büyük bir problem olduğu Avrupa'da bu tür saldırıların sonuçları ağır cezalar olabiliyor.

Borussia Mönchengladbach kulübü de yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiklerini belirtirken, takımın diz çökerek verdiği pozu paylaştı ve Embolo'ya destek mesajı yayınladı.