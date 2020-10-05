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05.10.2020 - 14:53 |

Son dakika | Alpay Çelebi resmen Alanyaspor'da!

Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan ve 4. hafta sonunda liderliğe yükselen Alanyaspor, Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattığını açıkladı!

Son dakika | Alpay Çelebi resmen Alanyaspor'da!
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz, Beşiktaş'tan genç stoper Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil etti.

aşkanımız Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Alpay'ın 2 yıl boyunca burada çok güzel işlere imza atacağına ve daha sonra kulübünde de başarı olacağına inanıyoruz. Alpay zaten yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğu için daha çok çalışarak gelişimini burada da sürdürecektir" dedi.

Alpay Çelebi ise, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bana güvenip buraya alan Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve menajerim Cenk Melih Yazıcı'ya da bana olan güvenlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım.

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