09.11.2020 - 15:16 |
Son dakika | Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı
Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Milli Takım kadrosuna dâhil edildi.