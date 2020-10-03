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03.10.2020 - 21:28 |

Son dakika | Altay Bayındır: "Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu"

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Altay Bayındır: "Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu"
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Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

"Galibiyette bir nebze olsun payım olduysa ne mutlu bana. Önümüzde daha çok maç var. Konsantre olup ona göre devam etmeliyiz."

Kurtardığı penaltıyla ilgili olarak Bayındır, "Ciddi pay sahibi olduğum için çok mutluyum. Daha çok çalışacağız. Biz çalışmamıza bakacağız. Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu galibiyet için ki kurtardım, mutluyum. Tedirginlik yoktu, rahat olmak lazım o anlarda" dedi.

"İkinci penaltıyı aynı oyuncu atınca zor oluyor karar vermesi. Maçtan önce hocalar tüm oyuncuların analizini veriyor. Rakip oyuncu akıllıysa eğer, büyük takımla oynadığı için kalecilere dikkat eder."

"İlk penaltıda da sağa atlayacaktım aslında. Sadece penaltılar değil, frikikler, duran toplar hepsinin analizini yapıyoruz."

Son dakika | Altay Bayındır: Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu

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