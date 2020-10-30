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30.10.2020 - 17:47 |

Son dakika - Altay'dan deprem sonrası açıklama! "Herkes panik yaşadı"

İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Altay kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve kaptanÖzgür Özkaya açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Altay'dan deprem sonrası açıklama! "Herkes panik yaşadı"
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Altay kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve kaptan Özgür Özkaya İzmir'de meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

"Tesislerimizde bir şey yok"
beIN Sports'a konuşan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: "Zor günlerde tek yürek, birlik olmalıyız. Çok şükür tesislerimizde bir şey yok. Herkes tabii panik yaşadı. Maalesef eski yapılarda yıkılma ve hasarlar var. İnşallah bu zor günleri atlatırız." dedi.

"Hala olayın etkisindeyim"
Altay Kaptanı Özgür Özkaya ise A Spor'a "Çok geçmiş olsun herkese. Deprem sırasında evdeydim, baya sallandık, baya sıkıntı oldu. Hala olayın etkisindeyim." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Altaydan deprem sonrası açıklama Herkes panik yaşadı

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