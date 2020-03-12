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12.03.2020 - 13:02 |

Son dakika | Anadolu Efes kampı iptal etti

Bu akşam Euroleague'de Valencia Basket'i konuk edecek olan Anadolu Efes, Euroleague'in koronavirüs açıklamasının ardından kampı iptal etti ve basketbolcuları da evlerine yolladı.

Son dakika | Anadolu Efes kampı iptal etti

Euroleague yönetiminin koronavirüs salgınından dolayı Euroleague ve Eurocup karşılaşmalarının geçici olarak askıya alınması için görüşmeler yapıldığını açıklamasının ardından Anadolu Efes cephesi de bu akşamki maç öncesinde kampı iptal etti ve basketbolcuları evlerine yolladı.

Efes, Euroleague'in 29. haftasında bu akşam saat 20.30'da İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecekti.

Son dakika | Anadolu Efes kampı iptal etti

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