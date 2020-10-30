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30.10.2020 - 23:52 |

Son dakika - Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 84-79 mağlup etti. Anadolu Efes, EuroLeague'de 5. maçında 2. galibiyetini aldı.

Son dakika - Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'u 84-79 yendi. 

Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 2. galibiyetini, Olympiakos ise 3. mağlubiyetini aldı. 

Larkin parkeye adım attı 

Haziran ayında geçirdiği ameliyattan beri sahalardan uzak kalan Shane Larkin, bu sezon ilk kez Anadolu Efes formasını giydi. 

İlk çeyreğin bitimine 51 saniye kala oyuna giren Larkin, 20 dakika süre aldı ve 15 sayı kaydetti. 

Dunston, turnuva tarihinde 250 blok yapan ilk oyuncu 

Anadolu Efes pivotu Bryant Dunston, ilk çeyrekte Papanikolaou'ya yaptığı blokla bu alandaki Avrupa Ligi rekorunu kırdı. 

Dunston, 249 bloğu bulunan İspanyol Fran Vazquez'i geçerek Avrupa Ligi tarihinin en fazla blok yapan oyuncusu oldu. 

34 yaşındaki basketbolcu, maç sonunda Avrupa Ligi kariyerindeki blok sayısını 251'e çıkardı.

Son dakika - Anadolu Efes, Olympiakosu devirdi

Salon: Barış ve Dostluk 

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Joseph Bissang (Fransa), Amit Balak (İsrail) 

Olympiakos: Sloukas 10, McKissic 10, Papanikolaou 6, Vezenkov 5, Ellis 8, Spanoulis 6, Martin 11, Harrison 7, Jenkins 7, Printezis 9, Jean-Charles 

Anadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Singleton 7, Simon 11, Dunston 8, Larkin 15, Anderson 2, Pleiss 6, Moerman

1. Periyot: 26-29 

Devre: 38-44 

3. Periyot: 57-63 

5 faulle oyundan çıkan: 36.08 Dunston (Anadolu Efes)

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