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04.11.2020 - 15:22 |

Son Dakika | Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı, Maccabi Tel Aviv maçında forma giyemeyecek. Tibor Pleiss'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Son Dakika | Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku
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Anadolu Efes'te Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı, Maccabi Tel Aviv maçında forma giyemeyecek. Tibor Pleiss'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Anadolu Efes yarın THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i sahasında konuk edecek. Karşılaşma 20.30'da başlayacak. Sinan Erdem'deki maç beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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