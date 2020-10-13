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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Son dakika | Anadolu Efes'te Shane Larkin'in geri dönüş tarihi belli oldu!
13.10.2020 - 00:12 |

Son dakika | Anadolu Efes'te Shane Larkin'in geri dönüş tarihi belli oldu!

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada yıldız oyuncu Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında sahada olacağını açıkladı.

Son dakika | Anadolu Efes'te Shane Larkin'in geri dönüş tarihi belli oldu!
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Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz takımın son durumu hakkında beIN'e açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes olarak zorlu dönemde sponsorlarının desteğini kaybetmemenin kaybetmediklerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Alper Yılmaz, Euroleague'de finale çıkarak neler yapabileceklerini gösterdiklerini ve yeni sezona 'tamamlanmamış bir hikayemiz var' mottosuyla başladıklarını söyledi.

Alper Yılmaz, takımın iki yıldızı Larkin ve Micic'in Anadolu Efes'ten kalmaktan mutlu olduklarını ve sakatlığı bulunan Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında sahada olacağını söyledi.

Son dakika | Anadolu Efeste Shane Larkinin geri dönüş tarihi belli oldu

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