Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Son dakika | Anagold 24Erzincanspor'da 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı
17.11.2020 - 15:36 | | ERZİNCAN (AA) -

Son dakika | Anagold 24Erzincanspor'da 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'da, 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika | Anagold 24Erzincanspor'da 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı
ABONE OL

 

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'da, 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testinde, takımdaki 5 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Teknik heyette pozitif vakanın yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Erzincanspor-Manisaspor FK maçı hazırlıkları tamamlandı. Testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncularımız tesislerde izole edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Anagold 24Erzincansporda 5 futbolcu Kovid-19a yakalandı

 

Alexis Sanchez ve Arturo Vidal şut yarışması yaptılar
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
  2. Kolarov, Kovid-19'a yakalandı
    Kolarov, Kovid-19'a yakalandı
  3. Erzincanspor'da 5 pozitif vaka
    Erzincanspor'da 5 pozitif vaka
  4. Göztepe'den örnek hareket...
    Göztepe'den örnek hareket...
  5. Donsah iddialı konuştu
    Donsah iddialı konuştu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Takım, Macaristan'da

A Milli Takım, Macaristan'da

Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi :TFF ve BeIN Sports anlaştı

Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi :TFF ve BeIN Sports anlaştı

Son dakika | Aziz Yıldırım'ın adı Düzce caddelerinde...

Son dakika | Aziz Yıldırım'ın adı Düzce caddelerinde...

Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet