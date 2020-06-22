22.06.2020 - 20:34 |
Son dakika | Ankaragücü başkanı Fatih Mert: "Maçın tekrarlanması için başvuru yaptık"
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert yaptığı açıklama ile Başakşehir maçı için kural hatası nedeniyle başvuru yaptıklarını duyurdu.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert yaptığı açıklama ile Başakşehir maçı ile ilgili açıklama yaptı.
Mert: "Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık." ifadelerini kullandı.
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