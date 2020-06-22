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22.06.2020 - 20:34 |

Son dakika | Ankaragücü başkanı Fatih Mert: "Maçın tekrarlanması için başvuru yaptık"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert yaptığı açıklama ile Başakşehir maçı için kural hatası nedeniyle başvuru yaptıklarını duyurdu.

Son dakika | Ankaragücü başkanı Fatih Mert: "Maçın tekrarlanması için başvuru yaptık"
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert yaptığı açıklama ile Başakşehir maçı ile ilgili açıklama yaptı.

Mert: "Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık." ifadelerini kullandı.

Detaylar birazdan...

Son dakika | Ankaragücü başkanı Fatih Mert: Maçın tekrarlanması için başvuru yaptık

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