Son dakika | Ankaragücü başkanı Fatih Mert: "Maçın tekrarlanması için başvuru yaptık"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert yaptığı açıklama ile Başakşehir maçı ile ilgili açıklama yaptı.

Mert: "Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık." ifadelerini kullandı.

Detaylar birazdan...

Cristiano Ronaldo'nun Sevilla Ağlarına Attığı Muhteşem Gol